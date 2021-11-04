Kuş gözlemcisi Turgay Özlü de sulak alanlardaki göçü izlediklerini belirterek, "Kuraklığa rağmen göçmen kuşlarımız Muş Ovası'nda yuvalandı. Burası kuşlar için önemli bir merkez. Önemli bir coğrafyada yaşadığımızın bilincinde olmamız lazım. Tüm canlıların yaşam alanı olan sulak alanlar ile göletlerin kurutulmaması için mücadelemizi dernek olarak devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.