Bebek turu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Gözde Duru, geçtiğimiz gün Bebek Sahili'nde görüntülendi. Sportif halleriyle dikkat çeken Duru, bir süre yürüyüş yaptı.

34 yaşındaki oyuncu, ayrıca basın mensuplarının objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi.