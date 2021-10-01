Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı açlık grevinde!

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili düzenlediği basın toplantısında, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığının, Saakaşvili'nin Ukrayna'dan Gürcistan'a gelme planlarıyla ilgili önceden bilgi edindiğini aktaran Garibaşvili, "Bu süreç tamamen kontrol altındaydı." dedi.
Eski Cumhurbaşkanı'na operasyon yapılması için uygun yerin seçildiğini ve böylece gözaltına alındığını aktaran Garibaşvili, "O ceza infaz kurumuna nakledildi." ifadesini kullandı.
RUSTAVİ KENTİNDE BULUNAN BİR HAPİSHANEYE GÖTÜRÜLDÜ
-Saakaşvili, Rustavi kentinde bulunan bir hapishaneye götürüldü
İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Saakaşvili'nin hapishaneye götürülme görüntüsünü paylaştı.
Görüntülerde Saakaşvili'nin, başkent Tiflis'e 30 kilometre mesafedeki Rustavi kentinde bulunan bir hapishaneye götürülmesi yer alıyor.
Öte yandan Gürcistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Saakaşvili hakkında 6 yıl gıyabı hapis cezası kararı bulunduğu belirtildi.
AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Rustavi kentindeki 12. hapishanede Saakaşvili'yi ziyaret eden Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomcaria, eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Saakaşvili'nin bir Ukrayna vatandaşı olduğu için Ukrayna'nın Tiflis Başkonsolosu ile bir araya gelmek istediği ve aynı zamanda açlık grevi başlattığını kaydeden Lomcaria, "Açlık grevi ilan ediyor ve Ukrayna vatandaşı olarak Ukrayna Konsolosu ile görüşme talebinde bulunuyor." dedi.
Lomcaria, Saakaşvili'nin Tiflis'te bir evde gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.
PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
Saakaşvili, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada Gürcistan'a 2 Ekim'de Kiev-Tiflis uçak seferiyle döneceğini açıklamış ve ilgili uçuş biletini de paylaşmıştı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Saakaşvili'nin açıklamasıyla ilgili, "Cevap basit, ona devlet cevap verecek. Saakaşvili topraklarımıza girer girmez, ayak basar basmaz, anında tutuklanacak ve hapse gönderilecek." demişti.
2013'DEN BU YANA ÜLKESİNE DÖNEMİYORDU
Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.
Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.
Daha sonra Ukrayna'ya geçen Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.
Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.
26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.
Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.
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