Göz seğirmesi nedir?

12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gözümüzde istemsizce oluşan hareketlere göz seğirmesi denir. Bunların nedenleri olarak pek çok şey sıralanabilir. Peki göz seğirmesi neden oluşur? Göz seğirmesini önlemek için ne yapmalıyız? İşte Göz seğirmesi ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde...
Göz seğirmesi nasıl durdurulur?
Göz seğirmesi (blefarospazm); göz kaslarında oluşan istem dışı hareketlenmelerdir. Göz seğirmesi; göz kaslarının spazm olmasıdır. Yoğun göz odaklı çalışmalar, göz yorgunluğu, fazla kafein tüketmek ve stres gibi etkenlerden ortaya çıkmaktadır. Dinlenme ile rahatlanabilir. Ayrıca ılık çay torbaları ve soğuk kompres uygulanabilir.
Göz seğirmesi tedavisi
Göz seğirmesi; altta yatan nedene göre bir değerlendirmeye alınarak ona göre tedavi uygulanmaktadır. Cerrahi olarak ya da bazı ilaçlar ile tedavi edilmesi sağlanır. Öncelikle ilaçlar ve göz damlaları ile tedavi edilir. Kasların gevşetilmesi sağlanır. Stres gibi durumlar ile oluşması halinde antidepresan ilaçlar ile rahatlama sağlanabilmektedir. Göz kuruluğunun etken olması halinde suni göz yaşı uygulanabilmektedir.
Bu yapılan tedaviler sonuç vermediği ve göz seğirmesinin sürekli devam etmesi ve hayatı olumsuz etkilemesi nedeni ile göz sinirleri ve neden olan kaslar miyektomi adlı ameliyat ile alınmaktadır.
Göz seğirmesine; kişinin kendisi de bazı uygulamalar yaparak engel olabilmektedir. Yoğun çalışma bilgisayar başında odaklanma, çok kitap okuma, televizyon izleme, aşırı parlak ışıklar, kafeinli içecekler, stres, göz kuruluğu, kaygı ve aşırı yorgunluk göz seğirmelerinde etken olabilmektedir.
Bu gibi durumlarda dinlenmek gözü bir süre bu durumlardan uzak tutmak gereklidir.
Belli aralıklar ile gözlerin hareketlendirilerek egzersiz uygulanabilir.
Göz kaslarını çalıştırarak ve soğuk ya da sıcak kompres, ılık çay poşetleri koyarak rahatlaması sağlanabilmektedir.
Göz seğirmeleri çok sorun olmayacak durumlardan ortaya çıkar. Ancak nadir olarak bazı göz hastalıkları ilgili olabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalı, uzun süreli devam etmesi halinde bir göz hekimine gitmelidir.
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