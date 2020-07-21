Göz ağrısında; her hangi bir sebep yokken ortaya çıkması halinde önemli bir durum söz konusu olabilmektedir. Kontak lensler, baş ağrısı ve göz kuruluğu nedeni ile de ortaya çıkabilmektedir. Çok fazla çalışmaktan kaynaklanan yorgunluk hallarinde de göz ağrısı olabilir. Basit ağrılar dinlenme ile geçirilebilir ağrılardır.

Göz ağrıları yüzeysel olmasının yanında derinlerde de oluşabilmektedir. Yüzeysel ağrılar yanma, sızlama ve kaşıntı olarak tepki verir. Derinde oluşan ağrılar zonklama şeklinde oluşabilir. Bu tarz bir ağrı olması halinde ciddi bir durum olabilmesi nedeni ile bir göz hekimine görünmek gereklidir.

Göz Ağrısı Nedenleri

Alerjik durumlar

Arpacık olması (Göz kapağında iltihaplanma)

Entropion (Göz kapağında içe dönme)

Ektropion (Göz kapağının dışa dönmesi)

Blefarit(göz kapağı iltihabı)

Göz kuruluğu

Glokom (Göz tansiyonu)

İritis (renkli tabakanın iltihabı)

Göze yabancı madde kaçması

Konjonktivit (Göz kapağı ve zar iltihaplanması)

Gözyaşı kanalının tıkalı olması

Migren

Sinüzit

Korneal abrazyon (korneanın çizilmesi)

Sklerit (göz küresi iltihabı)

Uveit (gözde orta katman iltihabı)

Şalazyon(göz kapağı kisti)

Yaralanmalar

Viral enfeksiyonlar (grip, nezle)

Optik nevrit (Optik sinir iltihabı)

Gözde ağrı olması basit nedenlerin yanında ciddi sorunlar ile de oluşmuş olabileceği dikkate alınmalıdır. Ağrının şiddetlenmesi, uzun sürmesi, gözde kayma olması, kimyasal madde sıçraması halinde, kusma ve karın ağrısı ek şikayeti varsa, gözü oynatma zorluğu yaşanıyorsa ve görmede bozukluk hali oluştuysa acilen hekime gitmek gereklidir. Daha büyük sorunları önlemek adına bu önemli bir durumdur.