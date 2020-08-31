Göz sağlığı için oldukça önem taşıyan gözyaşı; gözlerin nemli kalması ve temiz kalması için gerekli olan işlevi görür. Gözyaşı üretimi bazı nedenlerden dolayı azalır ve kuruluğu yol açan bu durum önemli bir göz sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkar. Göz kuruluğunun ortaya çıkmasında birçok faktör etken olabilmektedir. En büyük faktör gözlerin uzun süre dinlendirilmeden kullanılması sonucu yorulmasıdır. Bilgisayar, televizyon, bazı hastalıklar, yaşlılık ve bir takım ilaçlar bu duruma neden oluşturur.

Göz kuruluğun ortaya çıkmasıyla bazı sorunlar baş gösterir. Bu surunlar; gözlerde yanma ve kaşınma, batma hissinin oluşması, gözde kum var hissi oluşması, acıma ve rahatsızlık oluşması, görmede bulanıklık oluşması, gözde yorulma, uzun süre bir yere bakamama gibi birçok sorun oluşabilir ve bunlar göz kuruluğu belirtileri olarak ortaya çıkar.

Göz Kuruluğu Nasıl Ortaya Çıkar?

Gözyaşının yeterli üretilememesi: Korneanın beslenmesine ve korunmasına yardımcı olan gözyaşları gözyaşı bezlerinde oluşabilecek iltihaplanma nedeni ile gözyaşı üretemez ve kuruma ortaya çıkar.

Gözyaşının buharlaşması: Normal koşulların olduğu zaman gözler 10 ila 15 kere arası kırpılma yapar. Ancak bir şeye dikkatli bakarken, (bilgisayar ve televizyon gibi) bu kırpma sayısı 3i la 4 arasına geriler. Kırpmanın normal olması sayesinde gözün ihtiyacı olan nem karşılanır ve gözyaşı üretimi artar. Ancak az kırpma halinde bu oran giderek düşer. Bu nedenden dolayı gözün bazı kısımlarında kuruma ortaya çıkar.

Gözyaşının kalitesiz olması: Gözyaşında bulunan yağ, mukus ve su; gözün korunmasında etken olan içeriklerdir. Yağ; korneanın kayganlaşmasını sağlar ve besler bu durumda gözyaşının da buharlaşması engellenmiş olur. Mukus; gözyaşının eşit olarak dağıtılmasında önemli görev üstlenir. Gözyaşında yeterli oranda mukus ve yağın olmaması halinde kuruluk ortaya çıkmaktadır.

Göz kuruluğuna neden olan faktörlerin etkisiyle oluşan göz kuruluğu uzun süre aynı şekilde devam etmesi sonucunda gözde görme kaybına neden olabilecek zarar oluşmasına etken olmaktadır. Özellikle televizyon ve bilgisayar başında çok fazla zaman geçirenler için göz kuruluğu önemli bir etki sağlar. Mecburiyetiniz dahi varsa aralıklarla kullanmanız ve gözlerinizi dinlendirmeniz önlem için gerekli olan bir uygulamadır.

Göz kuruluğu nedeni ortaya çıkarılması ile tedavi şekilleri de uygulanması gereklidir. Yapay gözyaşları kullanımı ile göz kuruluğunun etkisi azaltılabilmektedir.

Göz Kuruluğu Nedenleri Nelerdir?

Yaş Faktörü: En büyük faktörlerden olan yaşın ilerlemesi ile göz kuruluğu sık yaşanan bir durumdur. Doğal bir süreç olarak ortaya çıkan yaşlılıkta göz kuruluğu da doğal olarak kabul edilmektedir. Öncelikle kendini yenileyemeyen tek organ olan gözler yaşlanma ile birçok açıdan zayıflar ve görme azalır. Menopoza erken girmiş olan kadınlarda hormonal dengenin azalması ile göz kuruluğu da sık olarak ortaya çıkmaktadır.

Parlak Cisimlere Uzun Süre Bakma: Televizyon, bilgisayar, spot ışıkları ve çok ışığı yüksek yerlerde uzun süre parlak ışığa maruz kalmak gözlerde kırpmanın azalmasına bu nedenle de gözyaşının azalmasına neden yaratır.

Sağlık Faktörleri: Gözlerde ortaya çıkabilecek bazı enfeksiyonlar, mikrop kapma ve bunun sonucunda iltihaplanma göz kuruluğuna neden olan önemli bir durumdur. Bazı alerjik hastalıklar, şeker hastalığı, tiroid sorunları, romatoid artrit, aşırı vitamin yükselmesi ya da azalması bu durma neden oluşturabilmektedir.

Kullanılan İlaçlar: Antidepresan ilaçları, tansiyon ilaçları, antihistaminler gibi bir takım ilaçların uzun süre kullanılması göz kuruluğu olmasında etken oluşturmaktadır.

Çevresel Etkenler: Rüzgar, kuru hava, sigara dumanı, hava kirliliği gibi etkenler gözyaşının buharlaşmasına neden yaratarak göz kuruluğu oluşmasına neden olmaktadır.