Göz kayması yeni doğan bebeklerde görülen olağan bir durumdur. 4 ile 6 ay sonrasında düzelir. İkisi birden kaymaya devam etmesi halinde içeri ya da dışarıya doğru bir göz kayması var demektir(trabismus). Göz kayması kısa sürede tedavi edilmesi gereklidir. Tedavi olmadığı taktirde göz kusurlarına neden olmaktadır. Çocuklarda 1 ile 4 yaşa arasında teşhis edilir ve tedavisi yapılır.
Gözler aynı hizada olmadığı taktirde az kayan göz daha üstün olur. Normal göz beyinle bağlantı kurması açısından normal işlevini sürdürür. Kayan göz ise; beyinle bağlantı kuramaz. Tedavi edilmediği zaman beyin gözü yok sayacak ve göz tembelliği ya da görme bozukluğu oluşacaktır.
Göz kayması nedenleri
Yetişkinlerde de çocuklukta tedavi edilmemesi halinde göz kaymaları ortaya çıkabilmektedir. Ya da bazı nedenlerden dolayı göz kaymaları oluşabilmektedir.
Yetişkinlerde çıkan göz kayması nedenleri
Göz kayması tedavisi
Bebeklikte ve çocuklukta oluşan göz kayması önlem alınarak tedavi edilebilmektedir. İlerde oluşabilecek göz kaybının ve kötü durumların olmaması açısından önemlidir.
Çocuklarda kayma durumuna ve yapısına göre gözlük kullanma, tembellik olması halinde sağlam gözün bandajlanarak kapatılması ve ameliyat ile tedavi sağlanmaktadır. Yetişkinlerde de ameliyat, gözlük kullanılması ve göz egzersizleri ile tedavi edilmektedir.
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