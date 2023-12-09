Gösterim tarihi güncellendi

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Yapımcılığını Sev Yapım’ın üstlendiği, aile filmi türündeki, ‘Yaren Leylek’in vizyon tarihi 9 Şubat olarak güncellendi.

'Yaren Leylek' ile 'Adem Amca’nın hikâyesini konu alan filmin senaryosunu Arzu Yurtseven yazdı. Onur Uzun’un yönettiği ‘Yaren Leylek’te başrolleri; Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı paylaştı.

‘Yaren Leylek’, henüz bir kardeşi olma fikrine hazır olmayan 'Adem’in, annesi 'Arzu' ve babası 'Hakan’ ile birlikte, bir süreliğine babaannesinin evine gelip 'Leylek Yaren’ ile tanışmasıyla ilk andan itibaren başlayan dostluklarını konu edindi.

“Kuşa dönüşen her sevgi, sevgiye dönüşen her yolculuk için…”