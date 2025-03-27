Gösterideki Pikachu
Antalya'da meydana gelen gösterilerde Pikachu kostümü giyen eylemcinin koşarak uzaklaşması dikkat çekti. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi
Giriş: 27.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:33
İBB soruşturmalarının ardından çeşitli kentlerde eylemler gerçekleştirildi.
Antalya'da ise dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Kentteki izinsiz gösteride bir eylemcinin Pokemon karakterleri içerisinde yer alan Pikachu kostümü giymesi dikkat çekti.Doğrulama sitesi Teyit'in tespitine göre video ile birlikte sosyal medyada dolaşıma giren bu görsel, yapay zeka ile üretilmiş.
Polisin eylemcilere müdahalesi sırasında Pikachu kostümü giyen eylemcinin koşarak uzaklaştığı görüldü.
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