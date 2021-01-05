Görüntüsü ortaya çıktı! 5 terörist öldürülmüştü! Gabar Operasyonu!

Şırnak'ta, Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, arazi taraması yapan komandolar, mağarada tespit edilen teröristlere 'teslim ol' çağırısında bulundu.

Ancak teröristlerin bu çağrıya ateşle karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı.

SİHA İLE MAĞARA VURULDU, EL BOMMASI ATILDI

Teröristlerin bulunduğu mağara silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vuruldu sonra da atılan el bombasıyla mağaranın girişi genişletildi.

2'Sİ GRİ 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonucu mağarada yapılan incelemede, aralarında gri kategoride bulunan Menice Özkan ile Edibe Kündün'ün de bulunduğu 5 teröristin öldüğü tespit edildi. Operasyon sonucu mağaranın imha edildiği anlar da görüntülerde yer aldı.