Görünmez hastalık! Belirtisiz ilerleyebilir

DHA

"Vücut ağrılarım hiç geçmiyor, ne kadar uyusam da uykumu alamadığımı hissediyorum, kendimi sürekli yorgun hissediyorum, hafızam çok kötü, hiçbir şeyi aklımda tutamıyorum" gibi cümleleri sıklıkla kullanmanın fibromiyalji işareti olabileceğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Zeynep İyigün, uyarılarda bulundu.

Fibromiyaljinin vücutta yaygın ağrıya neden olan kronik bir durum olduğunun altını çizen Doç. Dr. Zeynep İyigün, "Fibromiyalji, sinir sisteminin ağrı sinyallerini işleme biçimindeki bir sorundan kaynaklanır. Tüm vücuda yayılmış ağrı hissinin yanı sıra ağrı, sırt, boyun gibi bölgelerde yoğunlaşabilir ve bu his yanma, batma tarzında da kendini gösterebilir" diye konuştu.

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Doç. Dr. Zeynep İyigün hastalığın çoğu zaman `görünmez´ olarak nitelendirilmesinin sebebini şu şekilde açıkladı: "Hastalığın vücuttaki yaygın semptomları pek çok sağlık probleminde de görülebileceği için tanısı konmadan önce birçok kan tetkiki ve görüntüleme yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tetkikler, olası diğer hastalıkların dışlanması için yapılır. Fibromiyalji tanısı, hastanın klinik bulguları ve muayenesi ile konmaktadır. Bu yüzden ağrının türü, yeri ve diğer semptomları doğru tarif etmek, tanı konulmasında yardımcı olabilmektedir."

HAFIZA SORUNLARI DA FİBROMİYALJİ HABERCİSİ OLABİLİR

Doç. Dr. Zeynep İyigün, fibromiyaljinin diğer sık görülen semptomlarını ise kronik yorgunluk, enerji düşüklüğü, uyku problemleri, depresyon ve anksiyete, hafıza ve konsantrasyon sorunları, kronik baş ağrısı, kas seğirme ve krampları, ellerde, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, irritabl bağırsak sendromu ve huzursuz bacak sendromu olarak sıraladı.

Sık görülen semptomlar arasında yer alan kronik yorgunluğun sıradan bir yorgunluk ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. İyigün, fibromiyalji yorgunluğunun vücudun enerjisini tüketen, kendini kemik yorgunluğu şeklinde hissettiren bir özellikte olduğunu vurguladı. Doç. Dr. İyigün, "Bununla beraber saptanan uyku düzensizliği her zaman uykusuzluk değildir, buradaki esas problem hastanın uykusunun verimsiz olmasıdır. Hastalar uykudan dinlenmemiş olarak kalkmaktadırlar. Hafıza problemleri ise genellikle yapılan işe odaklanamamak hatta bazen konuşulanları anlamamak şeklinde olabilmektedir. Literatürde bu durum `fibrofog- fibromiyalji sisi´ olarak tanımlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

FİBROMİYALJİYE RAĞMEN HAYAT KALİTENİZİ YÜKSELTEBİLİRSİNİZ

Yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen fibromiyaljinin tamamıyla tedavi edilmesi mümkün olmasa da hastaların bazı tedbirlerle hayat kalitelerini yükseltebileceklerini belirten Doç. Dr. Zeynep İyigün, şu tavsiyelerde bulundu:

"Fibromiyalji semptomlarının düzelmesinde en etkili yöntem egzersiz tedavileridir.

* Özellikle aerobik dediğimiz kalp hızını belli bir seviyeye çıkaran egzersizlerin düzenli olarak yapılması,

* Doktorunuzun gerek gördüğü ilaç tedavilerinin düzenli kullanılması,

* Ağrıyı azaltabilecek masaj, fizik tedavi gibi uygulamaların kullanılması,

* Uykunun düzenlenmesi,

* Beslenmenin düzenlenmesi,

* Fibromiyaljiye eşlik eden diğer hastalıklarınızın da tedavilerinin yapılması gerektiğini unutmayın."