Mikroplastik tehlikesine dikkat!

Plastik ve mikroplastiğin zararlarıyla ilgili 12 yıldır bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, plastik ve plastiklerden meydana gelen mikroplastiklerin hem canlılara hem de doğaya zarar verdiğini söyledi.
Temel, “Bakıyorsunuz toprakta çözüldüğü zaman toprağın fiziksel, kimyasal özellikleri değişiyor. Suya geçtiği zaman suda çözünerek suda mikroplastikler meydana geliyor. Hayvanlar onları içiyor, yiyor ve bu mikroplastikler onlara geçiyor. Hatta eğer çözülmezse vücutlarında yaralanmalara, hatta ölümlerine neden oluyor ve en sonunda da bize geçiyor” diye konuştu.
"SOLUDUĞUMUZ HAVADA BİLE ARTIK MİKROPLASTİKLER VAR"
Havada dahi mikroplastiklere rastlandığına dikkat çeken Temel, "Son yıllara baktığımız zaman sularımızda inanılmaz derecede mikroplastikler tespit edildiği gözleniyor. Bakıyorsunuz anne karnında plasentadaki bebeklerde mikroplastikler tespit edilmiş. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani çocuk daha annesiyle tanışmadan önce mikroplastiklerle tanışıyor. Bakıyorsunuz anne sütünde, insan dışkısında mikroplastikler tespit edilmiş ve daha da vahimine doğru geliyoruz
akciğerlerde de mikroplastikler tespit edilmiş. Akciğerlerde tespit edilmesine artık son nokta diyebiliriz çünkü soluduğumuz havada bile artık bu mikroplastikler var. Peki bunlar neye etki ediyor? Dünyada inanılmaz derecede kanser vakaları artmış. Son birkaç yıldır hep koronavirüsten bahsediyoruz ama çok daha gizli bir tehlike bence. Eğer biz bu mikroplastiklerin, plastik atıkların önlemini almazsak ileride çok daha büyük, çok daha farklı problemlerle karşılaşacağız” şeklinde konuştu.
"YEDİKLERİMİZE, İÇTİKLERİMİZE DİKKAT ETMELİYİZ"
Dünyada ilk defa pet şişelerde 5 kimyasal madde bulduklarını da söyleyen Temel, “Bizim yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir alışverişe gittiğimiz zaman artık her şeyin plastikle hapsedildiğini görüyoruz. Yani bu hapsedilme plastiklerin durduğu yerde durmadığını artık çalışmalarda gösteriyor; çünkü yiyeceklerimizin, içeceklerimizin hepsine plastikler girmiş. Biz de gerçekten dünyada ilk defa ‘naylon aşkı öldürür’ dedik. Eğer siz bu plastik sevdasından, naylon sevdasından vazgeçmezseniz naylon sizi gerçekten bir gün hasta edecek" dedi.
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