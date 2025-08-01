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        Haberler Bilgi Magazin Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Görümce filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Görümce filmi, 1 Ağustos Cuma akşamı Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstlenmektedir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, Görümce "Görümce filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Görümce filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 18:37 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:37
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        • 1

          Başrollerini Gupse Özay ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı, Görümce filmi, beyaz perdenin ardından, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. BKM Film imzası taşıyan Görümce, 2016 yılında vizyona girdi. Peki, "Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Görümce filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir.

        • 3

          GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Gupse Özay: Yeliz

          Buğra Gülsoy: Ahmet

          Eda Ece

          Zeynep Kankonde

          Danilo Zanna

          Dilşah Demir

          İnci Pars

          Özlem Öçalmaz

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