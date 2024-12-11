Görme engellilerden iş dünyasına: Yapay zekanın toplum üzerindeki hızla gelişen etkisi! Dünyayı nasıl değiştirdi?

Yapay zeka, günlük hayatımızı, çalışma biçimlerimizi ve teknolojiyle olan ilişkilerimizi kökten değiştiren bir güç haline geldi. Akıllı cihazlardan sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda etkisini gösteren bu teknoloji, fırsatlarla dolu bir geleceğin kapısını aralıyor. Ancak bu dönüşüm, beraberinde zorlukları da getiriyor.