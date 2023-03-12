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Diyarbakır'da 6. kattan düşen görme engelli kız kurtarılamadı

Diyarbakır'da görme engelli genç kız, iddiaya göre apartmanın 6. katındaki dairedeki odasından çıkmak isterken açık olan pencereden düştü. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 12.03.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da görme engelli genç kız 6. kattan düştü - Haberler
İHA

Diyarbakır'da görme engelli genç kızın, apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Cami Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan Erdede Apartmanı'nda meydana geldi. İddialara göre, görme engelli F.S. (19), evin içinde duvara tutunup odadan çıkmak isterken, açık olan pencereden yere düşerek ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızı, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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