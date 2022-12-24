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Haberler Gündem Görkem Süren kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Görkem Süren mesleği nedir?

Görkem Süren kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Görkem Süren mesleği ne?

Lider Türkiye programı ilk bölümüyle Habertürk ekranlarında Faruk Acar’ın sunumuyla izleyici ile buluştu. Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' formatı ve yarışmacıları ilk günden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmaya katılanlar arasında Görkem Süren'in hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. İşte Görkem Süren hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri...

Giriş: 24.12.2022 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL
Görkem Süren kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Görkem Süren mesleği nedir?
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Görkem Süren'in hayatı merak konusu oldu. Peki, "Görkem Süren kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Görkem Süren mesleği ne?" İşte Görkem Süren'in biyografisi...

GÖRKEM SÜREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen İzmirli. İzmir’de yaşıyor. Babası ve annesi de devlet kurumunda çalışıyor.
Üç kardeşin en büyüğü.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans mezunu. Aynı üniversitede Küresel Güvenlik ve Uluslararası Politika üzerine yüksek lisans yapıyor.
Eski lisanslı basketbol oyuncusu.
Siyasette gençlerle birlikte yeni bir oluşum yaratmak istiyor.

Ad: GÖRKEM

Soyad: SÜREN

Yaş: 22

Ünvan: Öğrenci

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