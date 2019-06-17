Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Görkem Sevindik, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile Yeniköy’deki bir mekanda görüntülendi. Mekanda arkadaşlarıyla buluşan çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık iki saat süren yemek sonrası çıkışta objektiflere yansıyan oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Temmuz ayında tatile çıkacaklarını söyleyen çiftten Görkem Sevindik, muhabirlerin sevgilisi ile ilgili sorularına, “Kaçacak bir şey yok. Her şey yolunda. İyi, güzel gidiyor ilişkimiz” dedi.