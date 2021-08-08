Ünlü oyuncu baba oluyor

Görkem Sevindik baba oluyor! Kübra Siyahdemir ile evlendi - Magazin haberleri

Görkem Sevindik’in geçen yıl pandemi döneminde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’le gizlice evlendiği ortaya çıktı.

Kübra Siyahdemir

tv100'ün haberine göre; Her fırsatta basın mensuplarından kaçan sevgilisi Kübra Siyahdemir’le evlendiğini gizleyen ünlü oyuncunun sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğrenildi.

Sevindik’in ayrıca başka bir heyecan daha yaşıyor. Ünlü oyuncu baba olmak için gün sayıyor. Çift, çok yakında bebeklerini kucağına alacak.