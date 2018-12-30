2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "Öğretmenlik Meslek Kanunu"na ilişkin eğitim camiası öneri ve raporlarını sunmaya devam ediyor.

Bu raporlardan biri de TEDMEM'e ait. Raporda yer alan maddeler eğitim camiasında değerlendirilmeye devam ediyor. TEDMEM'in , Öğretmenlik Meslek Kanunu'na İlişkin İhtiyaç ve Öneri Raporu'nun dikkat çeken başlıkları ise şöyle:

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILACAK"

En çok tartışılan konunun başında ise nitelikli öğretmen tartışması geliyor. Buna göre değerlendirme faaliyetleri sonucunda 2 yıl üst üste gelişme göstermeyen, mesleki gelişim etkinliklerine katılmayan öğretmenler komisyon tarafından takibe alınacak. Komisyonda okul müdürü, müdür yardımcısı, zümre başkanı ve bir milli eğitim müfettişi bulunacak. 3. yılın sonunda söz konusu komisyon değerlendirmede bulunacak. Komisyon gerekli görülen koşulları göstermeyen öğretmenler için eşit ve adil bir karar verecek. Gerekirse öğretmenin işine son verilmesine dair tavsiyesini İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirecek. Bildirldikten sonra 15 gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek. Öğretmenle ilgili nihai karar verildikten sonra 60 gün içinde görev sonlandırılacak.

"ÖĞRETMENLİK İSTİHDAM MÜESSESİ DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklama yapan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Bu taslak kamuoyunda konuşulacaktır. Eğitimde haklar var sorumluluklar yok. Öğretmenlik bir istihdam müsessesi değil. Örneğin Türkiye'de yılda 826 saat ingilizce dersi veriliyor. Liseden mezun olan öğrenciler 3 cümleyi bir araya getirirken zorlanıyor. Bir öğretmen görevini yerine getiremiyorsa öğretmenlik yapmasın. Bu karar kesinlikle siyasi kaygılardan ve kişisel çıkarlardan uzak olmalı" ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRME ETİK OLMAZSA İDARİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Raporda, izleme ve değerlendirme sürecinde etik standartların ihlali veya suç teşkil edecek bir davranışın tespiti ve somut kanıtlara ulaşılması halinde ilgili disiplin hükümlerinin uygulanacağı ve idari işlem başlatılacağı aktarıldı.

"3600 EK GÖSTERGEYE KARŞIYIZ"

Kendilerine 3600 ek gösterge ile ilgili birçok mailin geldiğini söyleyen Pehlivanoğlu, "1 milyon öğretmen var Türkiye'de. Doğal olarak en çok konuşulan konulardan biri de 3600 ek göstergeler. Ancak ek göstergeye karşıyız. 3600 ek gösterge vereceğimize mahrumiyet bölgelerindeki öğretmenlere destek verilmeli" diye konuştu.

MESLEK KANUNUNDA YENİ KAVRMALAR "BAŞÖĞRETMEN" VE "UZMAN ÖĞRETMEN"

UZMAN ÖĞRETMEN OLMA KRİTERLERİ

-En az 5 yıl fiili olarak öğretmenlik yapmış

-Kendi alanında veya branşında yüksek lisans derecesine sahip

-Eğitim öğretim uygulamalarında başarıları göstermiş

-Dezavantajlı, öğrenme eksiği olan öğrencilerin gelişimine ilişkin kanıtları içeren planları olan ve kanıtları içeren çıktılara sahip kişiler "uzman öğretmen " unvanına sahip olabilecek.

BAŞÖĞRETMEN OLMA KRİTERLERİ

-En az 10 yıl fiili olarak öğretmenlik yapmış

-Uzman öğretmenlik koşullarını tamamlamış

-Kendi alanında ya da branşında doktora derecesine sahip öğretmenler "başöğretmen" unvanına sahip olabilecek.

Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanları alacak toplam öğretmen sayısı il düzeyinde planlanacak. . Bu sayı il düzeyinde, başöğretmen unvanı için ildeki toplam öğretmen sayısının %5’ini, uzman öğretmen unvanı için %15’ini geçemez.

Özel öğretim kurumunda "başöğretmen" ve "uzman öğretmen" unvanlarının verilmesi özel öğretim kurumunun takdirine bırakılacak. Resmî öğretim kurumlarında görev yaparken alınmış olan unvanlar, özel öğretim kurumları açısından kazanılmış hak olarak değerlendirilemeyecek.

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMENLER NE YAPACAK?

Öğretmen yetiştirme sürecinde "başöğretmen" kavramı da dikkat çekiyor. Öğretmen yetiştirmede teori-uygulama dengesinin sağlanması için başöğretmenler öğretmen yetiştirme sürecinde görevli olacak. En az bir öğretim yılı okullarda tam zamanlı uygulama yapılacak. Bu süre içinde öğrenci, deneyimli bir öğretmen ile birlikte fiili olarak sınıfa girecek.

Okullarda, öğretmenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde görev alacak öğretmenler için “Uygulama Öğretmenliği Sertifika Programı” düzenlenecek. Bakanlık ve ilgili yükseköğretim kurulunca yürütülen programda "uzman öğretmenlere öncelik tanınacak. En az 5 yıl öğretmenlik şartı aranacak. Bu sertifikaya sahip olmayan öğretmenler "uygulama öğretmeni" olarak görevlendirilemeyecek.