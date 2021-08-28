Fenomen aksiyon filmi dizisi Görevimiz Tehlike'nin 6. filmi olan Görevimiz Tehlike: Yansımalar bu akşam TRT oyuncuları ve ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Eleştirmenler tarafından serinin en iyi filmi olarak görülen Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin çekimleri 2017 Nisan'dan 2018 Mart ayına kadar sürdü.
GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR KONUSU NE?
İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur...
Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi Paris, Londra, Yeni Zelanda, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çekildi.
GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise – Ethan Hunt, IMF ajanı ve operatörler ekibinin lideri.
Henry Cavill – August Walker, Ethan ve ekibini izlemekle görevli Özel Aktiviteler Bölümü için çalışan bir CIA suikastçısı
Ving Rhames – Luther Stickell, bir IMF ajanı ve Hunt'ın ekibinin bir üyesi ve en yakın arkadaşı
Rebecca Ferguson – Ilsa Faust, Görevimiz Tehlike 5 filminde Hunt'ın ekibiyle ittifak yapan eski bir MI6 ajanı
Simon Pegg – Benji Dunn, IMF teknik saha ajanı ve Hunt ekibinin bir üyesi
Sean Harris – Solomon Lane, "Görevimiz Tehlike 5" filminde Sendikanın lideri olan anarşist bir beyin.
Vanessa Kirby – Beyaz Dul olarak da bilinen kara borsa silah satıcısı Alanna Mitsopolis. Orijinal 1996 filminde yardımcı kötü adam "Max" in kızı olarak ortaya çıktı.
Angela Bassett – Erika Sloane, Hunley'in yerine yeni Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü ve Walker'ın amiri.
Michelle Monaghan – Julia Meade, bir doktor ve Ethan'ın eski karısı
Alec Baldwin – Alan Hunley, beşinci filmin sonunda yeni IMF Sekreteri olan eski bir CIA Direktörü.
Wes Bentley – Erik, Julia'nın kocası.
Frederick Schmidt – Zola Mitsopolis, Alanna'nın kardeşi.
Ross O'Hennessy – İngiliz ajan.
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