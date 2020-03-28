SHOW TV'de yarın yayınlanacak olan 'Görevimiz Tatil'de Demet Akbağ'ın canlandırdığı temizlik hastası 'Türkan Mutlu'nun hijyen kuralları ekrana yansıyacak. Akbağ'ın eşini canlandıran Zafer Algöz, bu hijyen kuralları çerçevesinde ayaklarını kolonyayla yıkıyor

Murat Şeker, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazdığı 'Görevimiz Tatil'i aynı zamanda yönetti. Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli ve Hakan Bilgin ise filmin başrollerini paylaştı.

Yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolcukta yaşadıkları maceraları konu edinen 'Görevimiz Tatil', 29 Mart pazar günü saat 22.15'te SHOW TV'de yayınlanacak.

'Görevimiz Tatil'de Demet Akbağ, panik atak olacak kadar temizlik düşkünü 'Türkan Mutlu'yu canlandırdı. Akbağ'ın eşini canlandıran Zafer Algöz, bu hijyen kuralları çerçevesinde ayaklarını kolonyayla yıkıyor.

'Görevimiz Tatil'in yapımcıları TAFF Pictures ile Sugarworkz filmin TV yayını tanıtımını 'Evden çıkma, hijyene dikkat et' videosuyla yaptı.