Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Görev yaptığı ilçedeki müzik öğretmenleri şehit meslektaşları Aybüke Yalçını okulunda andı

        Görev yaptığı ilçedeki müzik öğretmenleri şehit meslektaşları Aybüke Yalçını okulunda andı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmenleri, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ı adının yaşatıldığı okulunda andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aybüke öğretmen anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda 6 yıl önce karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı.

        Aybüke öğretmen, şehadetinin ardından ismi verilen, görev yaptığı okulda ilçedeki meslektaşları tarafından yad edildi.

        Okula kazandırdığı müzik atölyesinde düzenlenen programda, ilçede farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri şehit öğretmenin Mağusa Limanı türküsü başta olmak üzere en sevdiği şarkıları seslendirdi.

        Programa katılan öğretmenler ve öğrenciler duygulu anlar yaşadı.

        REKLAM

        "AYBÜKE VE NECMETTİN ÖĞRETMEN GİBİ NİCE ÖĞRETMENLERİ EĞİTİM CAMİASI OLARAK ŞEHİT VERDİK"

        Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kendileri için hüzünlü geçtiğini söyledi.

        "Aybüke ve Necmettin öğretmen gibi birbirinden değerli daha nice öğretmenleri eğitim camiası olarak şehit verdik. Neslimizin yücelmesi adına her türlü fedakarlığa katlanan, dünün, bugünün ve yarının mimarları, birbirinden değerli bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diyen Sevim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Aybüke öğretmenin hatırasını yaşatmak için programlar düzenlediklerini belirtti.

        İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER YARARINA KONSER VERMEYİ PLANLAMIŞ

        Aybüke öğretmen ile aynı dönemde ilçede görev yapan müzik öğretmeni Hakan Karabulut, hayatının baharında şehit olan Aybüke Yalçın'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

        Karabulut, "En güzel mertebe ile gitti bu dünyadan ama hayatının baharındaydı. Yapmak istediği çok şey vardı. Çok planı vardı. Çok sesli korolarda görev alıyordu. İlçede her türlü müzik programına beraber gidiyorduk. İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont alabilmek için bir hayır konseri planladık. Anne ve babası olmayan çocuklar için bir hayır konseri verme adına planımız vardı. Çok güzel bir projeydi ve bunun yanı sıra birçok proje daha yapmak istedik. Yaptıklarımız maalesef ömrü kadar oldu. Aybüke'miz gittikten sonra böyle etkinliklere giremedik. Çünkü onun yeri dolmayacaktı." diye konuştu.

        Öğrencilerden Elanur Taş, şehit Aybüke öğretmenin görev yaptığı ve adının yaşatıldığı okulda eğitim görmekten gurur duyduğunu söyledi.

        Melek Rana Sevim, şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmen ile tanışamasalar da onu çok sevdiklerini ifade ederek, "Bu okulda okuduğumuz için gururluyuz. Onun sayesinde kurulan müzik atölyesinde müzik dersi görüyoruz ve müzik derslerini daha çok sevdik." dedi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aybüke yalçın
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Habertürk Anasayfa