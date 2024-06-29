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        Haberler Gündem 3. Sayfa Görenler şoke oldu! 20 santimlik etçil çekirge - Batman haberleri | Son dakika haberleri

        Görenler şoke oldu! 20 santimlik etçil çekirge!

        Batman'ın Sason ilçesinde yangın bölgesinde, 20 santimetre büyüklüğündeki etçil çekirgeyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çekirgenin, çiftçi dostu olduğu ve korunması gerektiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:29
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        Görenler şoke oldu! 20 santimlik etçil çekirge!
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        Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangın alanında incelemelerde bulunan ekipler, yangında ölen 20 santimetre büyüklüğünde, dev etçil çekirge gördü.

        TARLADAKİ HAŞERELERLE BESLENİYOR

        İHA'da yer alan habere göre dev etçil çekirgeyi eline alarak bir süre inceleyen ekipler, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra ortaya çıktığını, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

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        #Batman
        #Son dakika haberler
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