Google, yarım Ay'ın yükselişi için bir doodle yaptı. Doodle'ın üzerine tıklandığında Ay'ın evrelerini içeren bir kart oyunu açılıyor. Bu sayede kullanıcılar Ay'ın evreleri hakkında eğlenceli bir eğitim alıyor. İşte, Google'dan, 'yarım Ay'ın yükselişi' doodle...