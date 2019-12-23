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Çinli Huawei'nin ABD yaptırımları nedeniyle Google uygulamalarının yer almadığı yeni akıllı telefonu Mate 30 Pro ocak ayında Türkiye'de satışa çıkıyor. Söz konusu yaptırımlar sebebiyle Telefon Google mobil servisleri yerine Huawei Mobile Services (HMS) yüklü olarak gelecek.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre Mate Serisi’nin son üyesi Mate 30 Pro, 40MP Cine Kamera, 40MP SuperSensing Kamera, 8MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerasıyla, dörtlü bir kamera sistemine sahip. SuperSensing Cine Kamera, ileri teknoloji kameralarla rekabet eden çift ana kamera sistemi.

ULTRA YAVAŞ ÇEKİM

Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K / 60fps, 7680 fps'de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1 / 1,54 inçlik bir sensör boyutuna sahip. Ayrıca 4K, Düşük-Işık ve Ultra-Geniş hızlandırılmış çekim video seçeneklerini de destekliyor. HUAWEI Mate 30 Pro ayrıca profesyonel görünümlü sonuçlar için kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde etkileyici ışık duyarlılığıyla düşük ışık koşullarında çarpıcı sonuçlar elde etmek için yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1,7 inç HUAWEI SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.

8MP Huawei Telefoto Kamera 3x optik zoom, 5x Hibrit zoom ve 30x Dijital zoom sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) + AI Sabitleme (AIS) ve 3D Derinlik Algılama, HUAWEI Mate 30 Serisi'ni akıllı telefon fotoğrafçılığı ve video çekimi için tüketiciler için en yetenekli taşınabilir cihaz haline getiriyor. Ön tarafta 3D Derinlik Algılama Kamerası, özçekimler ve portreler için doğru alan derinliği bilgileriyle gelişmiş bokeh efektleri sunuyor.

88 DERECE EĞİMLİ

Telefon, 88 derecelik eğimli Huawei Horizon Ekranına sahip. Yan ses düğmelerini görünmez sanal tuşlarla değiştirmek için Sezgisel Yan Dokunma Etkileşimi özelliğini sunuyor. Bu özellik aynı zamanda kullanıcıların cihazın her iki tarafındaki ses seviyesi tuşunu özelleştirmesini sağlıyor.

Huawei Mate 30 Pro, Kirin 990 mobil işlemcisi ile satışa sunuldu. Bu işlemci, büyük bir çift çekirdekli NPU ve mikro NPU çekirdeği içeren Da Vinci NPU mimarisini kullanıyor. Kirin 990 aynı zamanda yeni “Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) 5.0 ile destekleniyor, bu da kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda yaptıkları fotoğraf ve video çekimlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.

SÜPER ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Mate 30 Pro, 4500mAh değerinde güçlü bir bataryaya sahip. TÜV Rheinland sertifikalı 40W kablolu ve kablosuz 27W değerlerine sahip Süper Şarj Teknolojisi, kullanıcılara güvenli ve hızlı şarj sağlıyor. HUAWEI Mate 30 Pro, kullanıcıların diğer cihazlarını da şarj edebilmeleri için hızlı ve kolay bir yol sağlayarak geliştirilmiş ters kablosuz şarj özelliğini de sunuyor.

180 MİLYAR YÜKLEME

Huawei AppGallery, tüm Huawei akıllı telefonlara ön yüklü olarak resmi bir uygulama dağıtım platformu olarak geliyor. Nisan 2018'deki küresel lansmanından bu yana Huawei AppGallery, 170'den fazla ülke ve bölgede aylık 390 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre toplam yüklemeler bir yılda 180 milyara ulaştı. Türkiye'de ise 2019 ikinci yarı itibariyle aktif hale getirildi.

Huawei Mate 30 Pro’nun Ocak 2020’de Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei’nin Kadıköy ve Şişli’de bulunan Servis Merkezleri’nde tüketicilerle buluşması planlanıyor. Ürün fiyat bilgisi önümüzdeki günlerde paylaşılacak.