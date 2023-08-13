GÖRDÜĞÜNÜZ KELİMEYİ YAZIN

Google bir web sitesine girerken, küçük bir kutu içerisinde bir kelime göstererek, kullanıcıdan bunu yazmasını istiyor. Esas amaç bahsettiğimiz gibi insan ve robot arasındaki farkı anlamak ancak başka bir amaç daha var.

Google'ın test amacıyla sunduğu kelimeler kitaplardan seçiliyor. Google, kitapları dijital ortama aktarırken kitaplardaki bazı kelimeleri okumakta zorlanıyordu ve basit bir hamleyle bunu kullanıcılara yaptırmaya karar verdi. Google, algoritma tarafından tanınmayan kelimeleri kullanıcıların karşısına test olarak çıkarıyor ve bu kelimeyi yazmalarını istiyordu.