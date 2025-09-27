GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?

4 Eylül 1998 yılında Kaliforniya’da kurulan Google içinde bulunduğumuz ayda 27. doğum gününü kutluyor. Google, 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül’de kutluyor. Lary Page ve Sergey Brin tarafından kurulan arama motoru devi 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir.