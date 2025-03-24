Google, İmamoğlu'nun unvanını tekrar İBB Başkanı olarak tanımladı

18 Mart'ta diploması iptal edilen ve 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön adayı olarak seçime gideceği 23 Mart günü tutuklandı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

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Tutuklama kararı sonrası arama motoru Google, Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi.

İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında, yalnızca "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyordu.