Google, İmamoğlu'nun unvanını tekrar İBB Başkanı olarak tanımladı
Tutuklama kararı sonrası Google'da CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun unvanının kaldırılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kullanıcılardan gelen itirazların ardından Google, İBB Başkanı unvanını geri getirdi.
18 Mart'ta diploması iptal edilen ve 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön adayı olarak seçime gideceği 23 Mart günü tutuklandı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı..png
Tutuklama kararı sonrası arama motoru Google, Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi.
İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında, yalnızca "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyordu.