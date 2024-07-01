Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.747,61 %0,62
        DOLAR 32,8109 %-0,12
        EURO 35,1322 %-0,28
        GRAM ALTIN 2.466,33 %0,35
        FAİZ 41,63 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 31,21 %1,97
        BITCOIN 61.378,00 %-0,07
        GBP/TRY 41,5079 %-0,27
        EUR/USD 1,0695 %-0,08
        BRENT 86,60 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 4.032,76 %0,36
        Haberler Ekonomi Teknoloji Google'dan seçim reklamları kuralı - Teknoloji Haberleri

        Google'dan seçim reklamları kuralı

        Google, reklamverenlerin dijital olarak değiştirilmiş içerik kullanan seçim reklamlarını açıklamasını zorunlu hale getirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Google'dan seçim reklamları kuralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Google, "sentetik içerik" için açıklama gerekliliklerine ilişkin politikalarında bu ay güncellemeye gideceğini duyurdu.

        Buna göre, reklamverenlerin sentetik veya dijital olarak değiştirilmiş içerik barındıran seçim reklamlarını açıklamaları ve kampanya ayarlarındaki onay kutusunu işaretlemeleri gerekecek.

        ONAY KUTUSUNA DAYALI REKLAM İÇİ AÇIKLAMA

        Google, bazı belirli formatlara yönelik onay kutusuna dayalı bir reklam içi açıklama oluşturacak, diğer formatlar için de reklamverenler açıklama sağlamaktan sorumlu olacak.

        Açıklamanın açık ve belirgin olması ve kullanıcılar tarafından fark edilme olasılığı yüksek bir yere yerleştirilmesi gerekecek.

        Reklamın içeriğine bağlı olarak açıklamada, "Değiştirilmiş veya sentetik içerik", "Bu ses bilgisayar tarafından oluşturulmuştur.", "Bu görüntü gerçek olayları tasvir etmemektedir." ve "Bu video içeriği sentetik olarak oluşturulmuştur." gibi ifadeler kullanılabilecek.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Fransa çeyrek finalde!
        Fransa çeyrek finalde!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Habertürk Anasayfa