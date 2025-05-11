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        Haberler Bilgi Gündem Google'dan Anneler Günü'ne özel Doodle! Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

        Anneler Günü doodle oldu! Google'dan Anneler Günü'ne özel doodle

        En popüler arama motorları arasında yer alan Google, özel günleri tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşıyor. Bu kapsamda, Google, Anneler Günü'nü de boş geçmeyerek tasarladığı doodle kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, "Bugün anneler günü mü, Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 00:32 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:32
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        • 1

          Google'dan Anneler Günü'ne özel doodle... Google, Anneler Günü'ne özel bir doodle hazırladı. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlansa da en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. İşte Anneler Günü'nün tarihçesi...

        • 2

          ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

          Dünyanın çoğu ülkesi ve Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü, bu yıl 11 Mayıs Pazar tarihinde kutlanacak.

        • 3

          ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

          ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

          ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

          Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

          Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi.

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