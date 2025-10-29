Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Bayramı’nı ana sayfasına taşıyan Google, Cumhuriyet Bayramı’na özel doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türk bayrağına yer veren Google, bu anlamlı ve özel güne vurgu yaptı. Peki, 29 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar...