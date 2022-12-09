Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

Her yıl dünya genelinde ve ülkeler bazında yükselen arama trendleri Google tarafından açıklanıyor. Bu yılda 2022 yılında en çok aratılan ve trend olan kelimeler belli oldu. Google tarafından duyurulan veri analizlerine göre arama motorlarından haberler, kişiler, oyuncular, sporcular, filmler ve şarkılar gibi farklı kategorilerden en çok aratılan kelimelerin enleri kullanıcılarla paylaşıldı. Dünyada yemek kategorisindeki aramalarda tuzlu kurabiye Türkçe olarak üçüncü sırada yer alırken en çok aranan haberlerin başında Ukrayna yer aldı. İşte, 2022 Google'da en çok aranan yemek trendleri...