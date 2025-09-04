Habertürk
        Haberler Bilgi Google Chrome'a erişim sağlanamıyor! Google Chrome çöktü mü, sorun devam ediyor mu? Google Chrome düzeldi mi?

        Google Chrome'a erişim sağlanamıyor! Chrome, Gmail, Youtube çöktü mü? Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor

        Google Chrome'a ve Google'ın popüler servislerine erişim sağlanamıyor. Google Chrome, Gmail, Maps ve çoğu serviste yaşanan erişim sorunu hakkında gözler Google'a çevrildi. Kullanıcılar yaşanan sorunla ilgili Google'dan açıklama bekliyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:27 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:27
        • 1

          Bugün birçok kullanıcı, Google Chrome’a ve Google’ın farklı servislerine erişim sağlayamadığını bildiriyor. Özellikle tarayıcı üzerinden internete girmeye çalışanlar “bağlantı kurulamadı” uyarısıyla karşılaşıyor. Kullanıcı şikayetleri kısa sürede artış gösterirken gözler Google’a çevrildi. İşte detaylar!

        • 2

          GOOGLE CHROME ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILARDAN YOĞUN ŞİKAYET!

          Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen raporlara göre yalnızca Google Chrome değil, aynı zamanda Gmail, YouTube ve Google Drive gibi popüler servislerde de erişim problemi yaşanıyor.

        • 3

          Özellikle sabah saatlerinden itibaren artan bu şikayetler sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, tarayıcıyı yeniden başlatmalarına rağmen sorunun devam ettiğini belirtiyor.

        • 4

          GOOGLE’DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

          Şu an için Google’dan erişim kesintisine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak bu tür durumlarda şirketin genellikle kısa süre içinde kullanıcıları bilgilendirdiği biliniyor. Yaşanan problemin global çapta mı yoksa bölgesel mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

        • 5

          GEÇİCİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

          Uzmanlar, bu tip erişim sorunlarında kullanıcıların şu adımları deneyebileceğini belirtiyor:

          Tarayıcıyı tamamen kapatıp yeniden açmak,

          İnternet bağlantısını kontrol etmek,

          Farklı bir cihaz veya tarayıcı üzerinden erişim sağlamayı denemek.

          Bu adımlar sorunu kesin olarak çözmese de bazı kullanıcıların geçici olarak servisleri kullanmaya devam etmesine yardımcı olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
