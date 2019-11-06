06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google Assistant, Apple Siri ve Amazon Alexa gibi akıllı asistanların basit bir lazer kalem (pointer) ile hack’lenebildiği oraya çıktı.
Piyasada 3 adedi 18 dolardan başlayan fiyatlarla satılan farklı lazer pointer modelleriyle, akıllı asistan olan evlerin kapıları açılabiliyor, bu kullanıcıların otomobilleri uzaktan çalıştırılabiliyor ve hatta online alışveriş de yapılabiliyor.
Michigan Üniversitesi ile Tokyo Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, sesle çalışan akıllı hoparlörlere basit bir lazer ışığı parlatarak, bu cihazların ele geçirilebileceğini ortaya çıkardı.
Piyasadaki en popüler akıllı hoparlörlerin ve bazı akıllı telefon modellerinin lazerin parlak ışığını ses olarak yorumladığını bulan araştırma ekibi, “Bu yöntemle bir ışını modüle edilebilen siber saldırganlar mikrofonları orijinal ses alıyormuşçasına elektrik sinyalleri üretmek üzere kandırabilirler” uyarısı yaptı.
Google’ın Asistanı, Amazon’un Alexa’sı ve Apple’ın Siri’si gibi akıllı hoparlörlere dışarıdan lazer ile komut verilebildğini gösteren araştırma, ek kimlik doğrulaması gerektirmeyen akıllı hoparlörlerin bu tür saldırılara karşı savunmasız olduklarını gösterdi.
Araştırmacılar, bu yöntemle büyük teknoloji firmalarının popüler akıllı hoparlör modellerinin yanı sıra Google’ın Asistanı, Amazon’un Alexa’sı ve Apple’ın Siri’sini çalıştıran bazı akıllı telefonları test etti.
HANGİ CİHAZLAR KULLANILDI?
Ucuz lazer pointer’lar ile hack’lenerek yapılan testte şu cihazlar kullanıldı:
Google Home, Google Home Mini, Google Nest Cam IQ, Amazon Echo, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Dot, Amazon Echo Show, Amazon Echo Spot, Facebook Portal Mini, Amazon Fire Cube TV, Amazon EcoBee, iPhone XR, iPad (6. Nesil),Samsung Galaxy S9, Google Pixel 2.
İŞTE O TEST
Yapılan testte, bu cihazların hepsinin değişik derecelerde saldırıya karşı savunmasız olduğunu bulundu. Üstelik bu cihazlar, lazer pointer ile 110 metre uzaklıktan bile kontrol altına alınabildi.
Fiyatı 10 dolar seviyelerinden başlayan basit lazer pointer modellerinin kullanıldığı testte, ekstra kimlik doğrulama katmanına sahip olmayan akıllı hoparlörlerin kolayca hack’lenebildiği belirlendi.
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