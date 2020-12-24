Sanat dünyamızın büyük değeri Aliye Berger, Google doodle'ı oldu. Cumhuriyet dönemi sanatçıları içinde özel bir yeri olan Aliye Berger'i 117. doğum gününde Google da unutmadı. Peki, Aliye Berger kimdir? İşte Aliye Berger'in hayatı ve sanat anlayışı...
GOOGLE'DAN ALİYE BERGER DOODLE'I
Yaygın arama motoru Google uzun yıllardır dünya çapında olayları, bayramları, tatilleri ve kişileri logosu üzerinde değişiklikler yaparak anıyor. Türk resim, gravür vegraik sanatçısı Aliye Berger de Google tarafından anılan isimlerden biri oldu. 24 Aralık Perşembe günü boyunca Google'ı açan herkes Aliye Berger doodle'ı ile karşılaşacak.
ALİYE BERGER KİMDİR?
Aliye Berger 24 Aralık 1903 tarihinde Büyükada'da doğdu. Sanat yaşamı boyunca dünya çapında bir üne sahip olan Aliye Berger, 9 Ağustos 1974 tarihinde Büyükada'da hayata veda etti. Aliye Berger, Türk gravür ve grafik sanatçısı, ressamdır.
Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarındandır. Adını geniş sanat çevrelerine ilk kez 1954’te Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği resim yarışmasında birinci seçilerek duyuran sanatçı, dışa vurumcu oyma baskıları ile tanınır.
ALİYE BERGER HAYATI
24 Aralık 1903 günü Büyükada’da doğdu. Babası Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım’dır. Yazar Halikarnas Balıkçısı ile ressam Fahrünnisa Zeyd’in kardeşi; seramik sanatçısı Füreya Koral, tiyatrocu Şirin Devrim ile ressam Nejat Devrim’in teyzesidir.
ALİYE BERGER KARL BERGER AŞKI
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde eğitim gördü. Resim ve piyano dersleri aldı. 1924’te Türkiye’de bulunan Macar keman virtüözü ve pedagog Karl Berger’den ders aldı. İlişkileri aşka dönüşen çift, yirmi üç yıl beraber yaşadı.
1935’ten 1939’a kadar Berlin ve Paris’te kardeşi Fahrünnisa Zeyd’in yanında kalarak sanat hareketlerini izledi. 1947’de Karl Berger’le evlenen Aliye Berger, altı ay sonra eşini kaybedince Londra’ya giderek John Buckland Wright’in atölyesinde heykel ve gravür çalıştı, 1951’de Türkiye’ye 150 gravür ile dönerek ilk kişisel sergisini açtı.
ALİYE BERGER GÜNEŞİN DOĞUŞU TABLOSUNA ÖDÜL
Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği’nin 1954’te İstanbul’da toplanan kongresi nedeniyle Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği “İş ve İstihsal” konulu yarışmada “Güneşin Doğuşu” adlı ilk yağlı boya çalışmasıyla birincilik ödülünü kazandı. Sanatçı, ertesi yıl 2. Tahran Bienali'nde ikincilik ödülünü aldı.
ALİYE BERGER SANAT ANLAYIŞI
Aliye Berger desen ve yağlı boya resimler yaptıysa da çoğunlukla oyma baskı tekniğinde, siyah-beyazın ara tonlarında yapıtlar verdi. Zımpara kağıdı, kasap kağıdı ve tülbenti malzeme olarak kullanan sanatçı günlük yaşamın kalıplarını, İstanbul’un çeşitli köşelerini bazen gerçekçi, bazen de fantastik biçimde, özgün bir lirizm ve dışavurumculukla yansıttı. Yaşamı boyunca dünyanın çeşitli kentlerinde on iki özel sergi açtı, kırk sekiz karma sergiye katıldı.
Sanatçı, 9 Ağustos 1974'te Büyükada'da hayatını kaybetti.
Ölümünden sonra yapıtları çeşitli defalar sergilenmiştir. En büyükleri, 16 Ekim- 1 Kasım 1975 tarihleri arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde düzenlenen sergi ile Yapı Kredi Bankası’nın 11 Şubat-6 Mart 1988 tarihleri arasında düzenlediği sergidir. Sanatçının İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde dört, Albertina Müzesi'nde de üç yapıtı sergilenmektedir. 117. yaş gününde Google tarafından doodle yapılarak hatırlandı.
ALİYE BERGER ESERLERİ
Boğaziçi Özgün Baskı
Çiftetelli Oyma Baskı
Davulcu Gravür
Karagözler Karışık Teknik
Süngerci Karışık Teknik
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