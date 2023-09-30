Gönül Dağı'nın Yeşim'i güzelliğiyle baş döndürdü! Genç oyuncu Sude Zülal Güler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olan Sude Zülal Güler dizide Yeşim karakterine hayat veriyor. 12 yaşından beri dizi ve film sektöründe yer alan 22 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı. İşte Gönül Dağı'nın Yeşim'i Sude Zülal Güler'in Instagram paylaşımları...
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Genç oyuncu Sude Zülal Güler, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dğaı dizisinin yeni sezonuna dahil oldu.
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Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Yeşim karakterine hayat veriyor.
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2013 yılında rol aldığı "Çınar" dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Güler, 2018 yapımı "Keşif" filmi ile de beyaz perdeye adım attı.
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Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol alan Sude Zülal Güler şimdilerde Gönül Dağı'nın Yeşim'i olarak ekranlara geliyor.
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Dizide ünlü bir dizi oyuncusunu canlandıran Gönül Dağı'nın Yeşim'i sosyal medya paylaşımlarıuşa beğeni topladı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sude Zülal Güler, 270 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.
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22 yaşındaki genç oyuncunun sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
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