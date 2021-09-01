Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi bu sene de birbirinden heyecanlı bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak.
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON 11 EYLÜL'DE BAŞLIYOR!
Her bölümde farklı bir karakterin hikayesine odaklanarak olayları o kişinin penceresinden veren Gönül Dağı, yeni sezonda sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerle harmanlanmış samimi senaryosuyla izleyici karşısına çıkacak.
TRT 1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı"nın yeni sezon ilk bölümü 11 Eylül Cumartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
Yeni sezon çekimlerine İstanbul'da başlanarak, Eskişehir Sivrihisar'da devam edilen dizinin oyuncu kadrosuna sanatçı Serkan Kuru da "Doktor Kenan" karakteriyle katıldı.
GÖNÜL DAĞI 2. SEZONDA NELER OLACAK?
Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtmaya devam edecek. Dizide amcaoğullarının girişimcilik maceraları her bölümde farklı sürprizlerle izleyenlerle buluşacak.
Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı dizide Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.
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