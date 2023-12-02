Gönül Dağı Muammer ölecek mi? TRT 1 dizisi Gönül Dağı Muammer diziden neden ayrıldı?
TRT1'in yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Gönül Dağı dizisi, dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Dizide, ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar'ın canlandırdığı Muammer, kalbi ile ilgili ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin bilgiler....
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Bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı, dün akşam 115. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı dizinin yeni bölümüne Muammer karakterinin yaşadığı kalp krizi büyük heyecana sahne oldu. İşte, ölüp ölmediği büyük merak konusu olan Muammer'in akıbetine dair detaylar...
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GÖNÜL DAĞI DÜĞÜNCÜ MUAMMER ÖLDÜ MÜ?
İlk bölümden bu yana hayat verdiği Muammer'in hikayesini başarılı bir şekilde izleyicilere geçiren Düşenkalkar, senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibarıyla yapımdan ayrılacak.
Muammer'in kalp krizi geçirip öleceği ve karaktere hayat veren usta oyuncunun diziye bu şekilde veda edeceği tahmin ediliyor.
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GÖNÜL DAĞI DÜĞÜNCÜ MUAMMER KİMDİR?
Veysel'in babası olarak bilinen Düğüncü Muammer, TRT 1 ekranlarında Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan Gönül Dağı dizisinde rol alıyor. Döndü ile evli olan Muammer, beldede düğün yapıldığında organize yapan kişi olmaktadır.
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ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?
1961 yılında Kıbrıs ve Lefkoşa’da dünyaya gelen Düşenkalkar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Düşenkalkar, daha önce Hanımın Çiftliği, Kayıtdışı, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Gönül Dağı dizilerinde rol almıştır.