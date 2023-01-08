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Gönül Dağı 81. bölüm full izle kesintisiz! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle tek parça

Gönül Dağı 81. son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 81. bölümü ile 7 Ocak Cumartesi akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümde; Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Dizinin seyircileri Gönül Dağı 81. son bölüm izle ekranını sorguluyor. İşte Gönül Dağı son bölüm özeti...

Giriş: 08.01.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Gönül Dağı 3. sezonuyla ekranlara geliyor. Yapımcılığın Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Gönül Dağı dizisi 81. son bölüm hakkında...

  • GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

    Gönül Dağı 81. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gönül Dağı son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • GÖNÜL DAĞI 81. BÖLÜM ÖZETİ

    Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Kasabada Ar-Ge yapmaya başlayan amcaoğulları aldıkları geri dönüşlerle halkın muzdarip olduğu bir konuda icat geliştirirler. Amcaoğulları buldukları icadın reklamını yapıp abonelik almaya başlar. Taner, Halime'nin artan evlilik baskısından bunalır. Ablası Zahide'nin de annesiyle aynı düşündüğünü öğrenen Taner, bu baskıdan kurtulabilmek için oğlunu alarak evden ayrılır. Taner nereye gidecektir? Muammer ve Hüseyin, kasada buldukları altınları herkesten gizlerken, birbirlerine de güvenmezler. Hüseyin ve Muammer'in ayrılmaz ikili gibi birlikte kalmaları Döndü'nün dikkatini çeker. Kenan, Muammer'e yardım edebilmek için babasını bir yere götürür. Muammer gittiği yerde Veysel ile olan sorunlarını çözebilecek midir? 

  • Ciritçi tek başına bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında sorularına cevap arar. Ciritçi, döndüğünde Divane ile yüzleşebilecek midir? Ramazan'ın girdiği işlerde tutunamaması Asuman'ı endişelendirmeye başlar. Asuman'ın Ramazan'dan gizli yaptığı bir şey ortaya çıkar. Hacer, oğlunun kulübede kendinden ayrı yaşamasından rahatsızdır. Rıfat ile tekrar konuşan ve evine döndürmeye çalışan Hacer, başarılı olamayınca ikiliyi zor durumda bırakır. Erkan, Şirin'e kendi adıyla yazılan mektupla neye uğradığını şaşırır. Disiplin suçuyla karşı karşıya kalan Erkan ne yapacaktır? Taner, annesi Halime'nin evlenmesi konusunda baskı yapmasının sebebini öğrenecek midir?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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