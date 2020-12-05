Gonca Vuslateri'ye dair her şey merak ediyor. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin İbo Show'a konuk olacağı duyurulduğundan beri oyuncunun hayranları Gonca Vuslateri'yi araştırıyor. Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında ve nereli? İşte Gonca Vuslateri'nin boyu, sevgilisi, dizileri, filmleri

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

Gonca Vuslateri'nin boyu 1,63'tür. Bir dönem Edip Burak Erdoğan'la evli olan Gonca Vuslateri şimilerde şarkıcı Hakan Altun ile birlikte.

GONCA VUSLATERİ DİZİLERİ

Ruhsar (1998, Kanal D)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006, Show TV)

Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011,Kanal D ve Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2014-2015, Star TV) - Kader

Anne (2016-2017 Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

GONCA VUSLATERİ FİLMLERİ

Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Hedefim Sensin (2018)

Düğüm Salonu (2018)