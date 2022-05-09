"Evliliğin en sevmediğim tarafı boşanması"

Yeni filmi “Allah Yazdıysa Bozsun”un heyecanını yaşayan Gonca Vuslateri, Show Tv’de Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu oldu.
Boğaza nazır başlayan sohbete kısa süren evliliğini hatırlayarak başlayan Gonca Vuslateri, “İkinci evlilik olur mu?” sorusuna, “Evlilik güzel bir şey. Neden olmasın...” yanıtını verdi.
"EVLİLİĞİN EN SEVMEDİĞİM YANI BOŞANMAK"
Evliliğin en sevmediği tarafının “boşanmak” olduğunu söyleyen Vuslateri, “Güzel bir evliliğim vardı. Dünyevi farklılıklardan dolayı evliliğimiz bitti. Yeniden evlendiğini duydum. Önümüzdeki ay ben de evleneceğim.” diyerek, espri yaptı.
"MUTLULUĞUN PEŞİNDE BİR KADINIM"
Özel hayatına dair itiraflarda bulunan Gonca Vuslateri, “Mutluluğun peşinde bir kadınım. Çok eski sevgilimin nişanına gittim. Eski defterleri tutmak gibi bir huyum yok.” şeklinde konuştu.
Filminin adında olduğu gibi “Allah yazdıysa bozsun' dediğin biri var mı?" sorusunu da yanıtlayan Vuslateri, “Allah yazdıysa bozsun dediğim' biri olmuştur. 'Bir daha Allah korusun' dediğim de oldu...” ifadelerini kullandı.
MERAL OKAY HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Hayatını değiştiren ismin Meral Okay olduğunu dile getiren Gonca Vuslateri, “Arkadaşımın telefonundan telefonunu gizlice aldığım Meral Okay’ın karşısına çıktığımda bana ‘Dik dur’ dediği günü unutamıyorum. Oturdu, benimle saatlerce sohbet etti. 'Biraz sabret, çok iyi bir oyuncu' olacaksın dedi. Onu dinledim. Para kazanmak için çok çalıştım.” dedi.
Ünlü oyuncu, Ömür Sabuncuoğlu’nun “Parasızlığın dibine vurduğun zamanlar oldu mu?” sorusuna, “Oldu. Üstelik ünlüydüm.” cevabını verdi.
CEM YILMAZ’LA BARIŞTILAR
Yıllar önce Siyad ödül gecesinde kendisini “ti”ye alan Cem Yılmaz’la aralarındaki buzları erittiğini söyleyen Gonca Vuslateri, “Niye küseyim? Ülkenin önünde eğilecek komedi ustalarından biri. O gün ben kendi içimde ona kızdım. 'Niye böyle oldu?' diye. Enerji bana küskünlük olarak geri döndü ama zaman geçti. İlerde bir araya gelip, bir şeyler de yapabiliriz.” şeklinde konuştu.
3 YIL SÜREN EVLİLİK
Gonca Vuslateri, 2015'te ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evlilikleri 3 yıl sürmüştü. Vuslateri ile Ertoğan 2018'de tek celsede boşanmıştı.
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