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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Twitter hesabından çocukluğunu ve anne olmakla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Zorluklar içerisinde darmadağın bir ailede büyüdüğünü ifade eden Vuslateri'nin "Anne olmayı hiç istemedim!" dedi.

"KADINLIK YALNIZCA 'ANNELİK' DEĞİLDİR"

35 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever. Kafamdan inmezler. 'Anne' dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı... Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca 'annelik' değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak... Ben de epey zorlukla, darmadağın bir ailede büyüdüm. Okuyan, kültürlü... Ama paylaşamayan, giden, sürgün kimlikler içinde... Ve arkalarına yaslanacak büyükleri olmayan öksüz bir çiftti anne ve babam.

"SABAHA KADAR KUSMUŞTUM"

"İncirlik'te lojmanda Amerikalı çocuklarla büyüdüm." diyen Vuslateri, sözlerine şöyle devam etti:

Klasik, makul tip değildim. Dut ağaçlarının tepesinde küçük barakalarda oturur, ipek böceği beslerdim. Uzun yolculuklarda bagaj kısmına konan civcivleri alıp beslerdim. Babam kesmişti birini, ayak bileğime iki nokta kan sıçramıştı. Hiç unutmam, unutamam... Sabaha kadar kusmuştum. İstemediğim yemeği yemediğim gibi istediğim şeyi okumak için küçük yaşta evden gittim.

"ŞİMDİ BENİM ANNELİK PROVAM"

Çocukluğunu anlatmasının ardından konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan Vuslateri, "Yaprak Dökümü'nü aratmayacak türden hayat hikayeme bakıp, ileride evladım olacak bıcırığa anlatacak dolu dolu anılarım; kırık kalbini dinlendirmesi için çokça pamuk yastıklarım olacak umuttan... Bu yatırımı yapmak için son döngüdeyim. Olanı kabul etmek, sevmek veya sempati duymak değil. O ajiteleri sapanla vurduk da... Varlığını, var olmuşluğunu hayatımda kabul etmek. O şeyin yüzüne bakıp 'Evet gördük, yaşadık. sıradaki!' demek... Gülmek, gülmek, gülmek. 'Değdi' diyebilmek, dibine kadar üzülmek. Yerin dibine girmek, yeni bir şey olarak açmak... Hep denemek, hayat böyle. Bu yorucu tempoda kimseye yaşamı zül etmeye gerek yok. Bu yüzden, annemin aradığı kişi annemi incitemez işte... Şimdi benim annelik provam." cümleleriyle sözlerini noktaladı.

SÜRPRİZ AŞK BİTTİ

Öte yandan Gonca Vuslateri, 2020 yılında şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşamıştı. İkilinin birlikteliği herkesi şaşırtmış ancak Vuslateri ve Altun, kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeni ile bu kararı aldıkları öne sürülmüştü.