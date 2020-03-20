Birkaç hafta önce ülkemizde de yayılan salgına karşı gerekli tedbirleri alan ünlü isimlerden biri de oyuncu Gonca Vuslateri.

Evde dışarı çıkmayan Vuslateri, koronavirüse karşı tedbir amaçlı, "Evde olduğunuzda en iyi çözüm bol bol cinsel ilişkiye girmek" diyen dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'e "Çare yok yapacağız artık" diyerek Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRİN"

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı insanların koronavirüsten korunmaları için, tavsiyede bulundu. TMZ'ye konuşan Öz şu şekilde konuştu:

Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişkiye girmek. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi.

"ÇARE YOK, YAPACAĞIZ ARTIK"

Öz'ün yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Dünyaca ünlü doktora en ilginç cevap ise Vuslateri'den geldi. Oyuncu, Twitter'dan, "Çare yok, yapacağız artık. Of bitmiyor çilemiz" dedi.