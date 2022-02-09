"Benim için çok duygusal bir gece"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 5. BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz'ın sunduğu gecede 32 kategoride yılın en iyilerine ödüller dağıtıldı.

Etkinliğe Gonca Vuslateri, Gülçin Ergül, Belkıs Akkale, Gonca Vuslateri, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Ivana Sert, Ece Mumay, Dila Kalafatoğlu, Emir Can İğrek gibi ünlü isimler katıldı. Gecede yer alan Vuslateri, "Atilla Özdemiroğlu Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

"ÇOK DUYGUSAL BİR GECE"

Muhabirlerle sohbet eden ve "Her şey yolunda." diyen ünlü oyuncu, "Geçtiğimiz yıl çektiğimiz filmler, bu yıl vizyonda olacak. Bu yüzden çok mutluyum. 25 Şubat ve 18 Mart'ta galalarımız olacak. Bu akşama dönecek olursak benim için de çok duygusal bir gece. Alacağım ödülün sevgili Atilla Özdemiroğlu ile ilgili olması beni çok duygulandırıyor." diye konuştu.