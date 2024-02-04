Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gölhisar kavurması: Kızgın saç üzerinde 7 saniyede pişiyor porsiyonu 120 liradan satılıyor - Haberler

        Kızgın saç üzerinde 7 saniyede pişiyor porsiyonu 120 liradan satılıyor

        Gölhisar kavurması Burdur'un Gölhisar ilçesinde 2 iş yerinde yapılarak satışa sunuluyor. Sac tavada sadece 7 saniyede pişen Gölhisar kavurması Türk Patent Enstitüsü tarafından "Coğrafi İşaret tescili" aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 saniyede pişiyor porsiyonu 120 liradan satılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur’un, Gölhisar ilçesinde, yaklaşık yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma Türk Patent Enstitüsü tarafından 1 yıl önce tescillendi. Dana eti kullanılan ve kızgın saç üzerinde sadece 7 saniyede pişirilen kavurma için ülkenin her yerinden kavurma yemeye gelenlerin sayısı artarken ilçede sadece 2 kavurma ustası kaldı.

        COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

        Burdur’un Gölhisar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 1309 numarası ile 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, 09 Ocak 2023 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından “Coğrafi İşaret tescili” aldı.

        REKLAM

        GÖLHİSAR KAVURMASI YAPAN SADECE 2 İŞ YERİ KALDI

        Tescilden sonra ülke genelinde bilinirliği artan yöresel lezzete talep de gün geçtikçe çoğaldı. Gölhisar Kavurması ülke genelinde ün kazansa da ilçede bu yemeği yapan son 2 iş yerinin kalması nedeniyle kavurmanın değeri daha da arttı.

        Kızgın sac tava üzerinde 7 saniyede pişmesiyle bilinen Gölhisar kavurmasının her zaman taze ve sıcak olması da insanlar üzerinde merak uyandırmasının en büyük nedeni olarak görünmekte.

        İlçede yaklaşık 36 senedir kavurmacılık mesleğini icra eden Osman Kaya (54) 1 yıl önce coğrafi işaret alan Gölhisar Kavurması hakkındaki gururu ve mutluluğunu paylaşırken; “Gölhisar Kavurmamız tescilleneli 1 yıl oldu. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yapmaktayım. Kavurmanın tescillenmesinden sonra işlerimiz ciddi oranda arttı. Sürekli gelenlerin yanına yeni gelenler eklendi. Kavurmanın tadına bakan herkes memnun kaldı. Böyle bir lezzeti görenler kavurmanın 7 saniyede piştiğini de gördükten sonra çok şaşırıyorlar. Bir de sıcak servis edildiğinden her tadanın memnuniyeti daha da artıyor.” dedi.

        REKLAM

        GÖLHİSAR KAVURMASI SAC TAVADA SADECE 7 SANİYEDE PİŞİYOR

        Sumaklı soğan, domates ve manda yoğurdu veya keçi yoğurdu ile servis edilen Gölhisar kavurmasının yapım sürecinden de bahseden Osman Kaya; “Eskiden keçi etinden yapılan Gölhisar kavurması şimdi ise dana etinden yapılıyor. Yaprak şeklinde doğranan etler üzerinde kızgın yağ bulunan sac tava üzerine atılarak 7 saniyede pişirilir ve sıcak bir şekilde servis edilir. Gölhisar kavurmasının güncel fiyatı ise 120 Türk Lirası olarak sunulmaktadır.” şeklinde konuştu.

        Finike’den ticaret amacıyla Gölhisar’a gelen ve çevresinin tavsiyesi sonucu merak ettiği Gölhisar kavurmasını tatmak isteyen Hasan Özarslan; “Buraya Finike’den geliyorum. Tavsiye ettiler buraya geldim. Gerçekten eşsiz bir lezzet. Ustamın ellerine sağlık, teşekkür ederim” dedi.

        Muğlalı Pazarcı Esnafı Nurettin Karagöz ise; “Muğla’dan geliyorum. Allah izin verir de Gölhisar’a yolum düşerse geldiğimde kavurma yemeden geri dönmem. Hatta bugün tam gidiyordum sırf bu kavurmayı yemek için geri döndüm, on numara beş yıldız bir lezzet ustamın ellerine sağlık” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burdur
        #haberler
        #Gölhisar kavurması
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Habertürk Anasayfa