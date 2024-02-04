Burdur’un, Gölhisar ilçesinde, yaklaşık yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma Türk Patent Enstitüsü tarafından 1 yıl önce tescillendi. Dana eti kullanılan ve kızgın saç üzerinde sadece 7 saniyede pişirilen kavurma için ülkenin her yerinden kavurma yemeye gelenlerin sayısı artarken ilçede sadece 2 kavurma ustası kaldı.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 1309 numarası ile 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, 09 Ocak 2023 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından “Coğrafi İşaret tescili” aldı.

GÖLHİSAR KAVURMASI YAPAN SADECE 2 İŞ YERİ KALDI

Tescilden sonra ülke genelinde bilinirliği artan yöresel lezzete talep de gün geçtikçe çoğaldı. Gölhisar Kavurması ülke genelinde ün kazansa da ilçede bu yemeği yapan son 2 iş yerinin kalması nedeniyle kavurmanın değeri daha da arttı.

Kızgın sac tava üzerinde 7 saniyede pişmesiyle bilinen Gölhisar kavurmasının her zaman taze ve sıcak olması da insanlar üzerinde merak uyandırmasının en büyük nedeni olarak görünmekte.

İlçede yaklaşık 36 senedir kavurmacılık mesleğini icra eden Osman Kaya (54) 1 yıl önce coğrafi işaret alan Gölhisar Kavurması hakkındaki gururu ve mutluluğunu paylaşırken; “Gölhisar Kavurmamız tescilleneli 1 yıl oldu. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yapmaktayım. Kavurmanın tescillenmesinden sonra işlerimiz ciddi oranda arttı. Sürekli gelenlerin yanına yeni gelenler eklendi. Kavurmanın tadına bakan herkes memnun kaldı. Böyle bir lezzeti görenler kavurmanın 7 saniyede piştiğini de gördükten sonra çok şaşırıyorlar. Bir de sıcak servis edildiğinden her tadanın memnuniyeti daha da artıyor.” dedi.