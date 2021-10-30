"Yurt içinden ve dışından turistler, yılın her döneminde ilçemizi ziyaret ediyor. Özellikle sonbahar mevsimiyle doğanın sunduğu eşsiz güzelliklere ilgi bir hayli fazla oluyor. İlçemize gelen doğaseverler, karavanları ve kamp çadırlarıyla göletlerimizin etrafında vakit geçirerek adeta huzur buluyor.