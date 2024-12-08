Gökyüzündeki en büyük trajediler: Uçuş tarihini temelli değiştiren 10 uçak kazası!
Gökyüzündeki trajediler, havacılık güvenliğini yeniden şekillendirdi. Bir zamanlar korkutucu olan uçuş deneyimi, geçmişteki kazalardan alınan derslerle bugün dünyanın en güvenli ulaşım yollarından biri haline geldi. İşte bu süreçte yaşanan 10 uçak kazası!
- 1
Uçakla seyahat, bugün son derece güvenli bir ulaşım yöntemi olarak kabul ediliyor. Ancak bu güvenlik seviyesi, geçmişte yaşanan kazaların ardından alınan kritik önlemler ve yapılan teknolojik yenilikler sayesinde sağlandı. Gökyüzündeki çarpışmalardan uçak içi yangınlara kadar, tarihteki bu 10 ünlü uçak kazası, havacılık sektöründe devrim niteliğinde iyileştirmelere yol açtı.
- 2
1. BÜYÜK KANYON ÇARPIŞMASI (1956)
HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ
30 Haziran 1956’da, Los Angeles'tan kalkış yapan United Airlines Douglas DC-7 ve TWA Lockheed L-1049 uçakları, Büyük Kanyon üzerinde çarpıştı. İki uçakta toplam 128 kişi hayatını kaybetti.
- 3
Bu trajedi, 1958'de Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kurulmasına ve hava trafik kontrol sisteminin modernize edilmesine neden oldu. Daha sonra 1986'daki bir kazanın ardından transponder cihazları ve TCAS II sistemleri zorunlu hale getirildi.
-
- 4
PORTLAND KAZASI (1978)
2. KOKPİTTE İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜ
United Airlines Flight 173, 28 Aralık 1978'de Portland, Oregon’a iniş yapmaya çalışırken yakıtı tükendi ve düştü. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti.
- 5
Bu olay, Kokpit Kaynak Yönetimi (CRM) adı verilen yeni bir sistemin geliştirilmesine öncülük etti. Bu sistem, pilotlar arasındaki iletişim ve işbirliğini artırmayı hedefledi ve dünya çapında standart haline geldi.
- 6
3. AIR CANADA 797 YANGINI (1983)
TUVALETLERDE YANGIN ÖNLEME SİSTEMLERİ
2 Haziran 1983’te Air Canada Flight 797’nin tuvaletinden yayılan duman, kabinde yoğun bir yangına yol açtı. Uçak Cincinnati’ye acil iniş yaptı, ancak 46 kişiden 23'ü yangında hayatını kaybetti. Bu kazanın ardından uçak tuvaletlerine duman dedektörleri ve yangın söndürücüler eklendi.
-
- 7
4. DELTA FLIGHT 191 (1985)
MİKRO PATLAMA ALGILAMA SİSTEMLERİ
2 Ağustos 1985'te, Delta Flight 191 Dallas/Fort Worth Havaalanı’na yaklaşırken şiddetli bir mikro patlama rüzgarına yakalandı ve düştü. Bu kaza, rüzgar kesintilerini tespit eden radarların geliştirilmesini sağladı ve bu sistemler 1990’ların ortalarından itibaren standart hale geldi.
- 8
5. SIOUX CITY KAZASI (1989)
HİDROLİK SİSTEMLERDE ÇİFT YEDEKLEME
19 Temmuz 1989’da, United Airlines Flight 232’nin motor arızası, uçağın hidrolik sistemlerini kullanılamaz hale getirdi. Pilotların üstün çabaları sayesinde 296 yolcudan 185’i kurtuldu. Bu olay, hidrolik sistemlerde çift yedeklemenin zorunlu hale gelmesine yol açtı.
- 9
6. ALOHA FLIGHT 243 (1988)
UÇAK YAŞLANMA PROGRAMI
Aloha Airlines’ın 28 Nisan 1988’deki uçuşunda, eski bir Boeing 737’nin gövdesinde meydana gelen yorgunluk çatlakları nedeniyle bir bölüm koparak açık hava kabinine dönüştü. Olay, “Eski Uçaklar Araştırma Programı”nın başlatılmasını ve sık kullanılan uçaklarda bakım standartlarının artırılmasını sağladı.
-
- 10
7. VALUJET 592 (1996)
KARGO BÖLÜMLERİNDE YANGIN ÖNLEME SİSTEMLERİ
11 Mayıs 1996'da, Miami yakınlarında düşen ValuJet Flight 592’nin kargo bölümündeki oksijen jeneratörleri yangına yol açtı. Bu kaza, kargo bölümlerine duman dedektörleri ve otomatik yangın söndürücü sistemlerin eklenmesine neden oldu.
- 11
8. TWA FLIGHT 800 (1996)
YAKIT TANKI GÜVENLİĞİ
17 Temmuz 1996’da JFK Havaalanı'ndan kalkan TWA Flight 800, yakıt tankındaki buharların bir kıvılcımla patlaması sonucu infilak etti. Boeing, yakıt tanklarına nitrojen enjekte eden sistemler geliştirdi ve bu sistemler zorunlu hale getirildi.
- 12
9. AIR FRANCE 447 (2009)
PİLOT EĞİTİMİNDE ELLE UÇUŞUN ÖNEMİ
1 Haziran 2009’da Rio-Paris uçuşu sırasında düşen Air France Flight 447, otomasyon hatalarının pilotlar üzerindeki etkisini ortaya koydu. Olay, manuel uçuş eğitimine daha fazla önem verilmesine neden oldu.
-
- 13
10. MALEZYA HAVAYOLLARI 370 (2014)
GERÇEK ZAMANLI UÇUŞ TAKİBİ
8 Mart 2014’te kaybolan Malezya Havayolları Flight 370, gerçek zamanlı uçuş takip sistemlerinin zorunlu hale gelmesine öncülük etti. Yeni nesil kara kutuların, kaza sonrası yüzeye çıkacak şekilde tasarlanması çalışmaları başladı.