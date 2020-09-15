Gökyüzünde saz çalıp türkü söyledi

Ses sanatçısı Seyfi Yerlikaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 rakımlı pistinden pilot Selçuk Fedakar Türk ile atlayış gerçekleştirdi.

Atlayıştan kısa süre sonra Yerlikaya, Ölüdeniz manzarasında saz çalıp türkü söyledi.

Yerlikaya, yaklaşık 40 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra Belcekız Plajı'na indi.

Uçuşunu aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan Yerlikaya, gökyüzünde saz çalıp yöresel türküler seslendirmenin oldukça zor ama güzel olduğunu söyledi.