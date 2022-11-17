Göktürk'te bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'teki yeşil alan gerginliği devam ederken, bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı.
İki hafta önce İstanbul 4.İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak karar uygulanmamıştı. Kemerköy Sitesi sakinleri de, çalışmaların durması için eylem başlatmıştı.
Kararla ilgili değerlendirmede bulunan Kemerköy Sitesi Yönetimi Avukatı Aslı Erdem, "Yürütmenin durdurulası için 4 kez başvuruda bulunduk. İkinci karar da yürütmenin durdurulması yönünde oldu. Kararı Eyüpsultan Kaymakamlığı'na ileteceğiz" dedi.
BORÇ KARŞILIĞI KAMUYA GEÇTİ
Demirören Holding, 2018’de Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Kemerburgaz’da bulunan ve üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti.
Demirören Grubu kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredilmişti. Söz konusu itilaflı bölgede Emlak Konut GYO’nun 224 bin 381 metrekarelik alanda konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm inşa edeceği belirtiliyor. Parsel mülkiyetinin Ziraat Bankası'na ait olan proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşaması öngörülüyor. Demirören Grubu, dün de Doğan Grubu'ndan aldığı İstanbul Bağcılar'daki medya binası için de Ziraat Bankası ile protokol imzaladığını açıkladı.
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