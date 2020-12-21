Kara yoluyla kente gelen Şanlı ile milli sporcular Dilara Yurtdaş, Beyza Özen, Kardelen Paryaz ve Ece Yağmur Yavuz'u, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Abdelrahman Elgamal ve Ahmet Önder ile genç sporcular, alkışlarla karşıladı.
Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk kadın Türk sporcu olarak adını tarihe yazdıran Göksu Üçtaş Şanlı ile diğer sporculara çiçek takdim edildi.
Gazetecilere açıklamada bulunan Şanlı, çok mutlu ve gururlu olduğunu, madalyasını Türk kadınına ve annelere armağan ettiğini belirtti.
Şanlı, şunları kaydetti:
"Elimizden geleninin en iyisiyle yarışarak ülkemizi temsil ettik ve sonunda da madalyayı kaptık. Bu anlamda çok mutluyum. Böylesine büyük bir organizasyonun ülkemizde olması, federasyonun bu kadar kısa sürede titizlikle organizasyonu yürütmesi de çok önemli. Bunun için bizlere destek veren başta hocalarımız ve takım arkadaşlarımız, bakanlığımız, ailemiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, biz hep birlikte buraya geldik. Bu madalya hepimizin."
Müsabaka sonunda ilk sıraya yerleştiği duyurulan ancak itiraz üzerine yapılan değerlendirme sonrası gümüş madalya kazandığı açıklanan Şanlı, bu konuyla ilgili ise "Aslında birinciliğin de gözyaşını döktük, onu da yaşamış olduk ama gümüş madalya da bizim için çok güzel." ifadelerini kullandı.
İSMAİL GÖKTEKİN: TÜRK CİMNASTİĞİNİN ÖNÜ AÇIK
Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ise İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in geçen yılki başarısından sonra cimnastiğe ilginin daha da arttığını ifade etti.
İzmir'in cimnastikte adından söz ettirdiğini dile getiren Göktekin, sporculara teşekkür etti.
Söz konusu şampiyonanın normalde Fransa'da düzenlenmesinin planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülkenin çekildiğini aktaran Göktekin, "İki ay gibi kısa bir sürede Cumhurbaşkanımızın bizzat takibiyle böyle büyük bir organizasyonu yapmamız takdire şayan. Avrupa Cimnastik Birliği özellikle bu nedenle teşekkürlerini iletti. Salonundan ekibine, otelden her türlü işlemlere kadar organizasyon 10 üzerinden 10 aldı. Türk cimnastiğinin önü açık, bu kadar ilgi varken sporcularımızın madalya almaması mümkün değil." diye konuştu.
Göksu'nun 30 yaşında olduğunu takım arkadaşlarının ise 16 yaşında olduğunu aktaran Göktekin, evli ve 1 kız annesi olan sporcunun bu anlamda herkese örnek olması gerektiğini anlattı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de Türk halkına böylesine önemli bir başarıyı yaşattıkları için sporculara teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!